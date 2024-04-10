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В Приморье похищение двух мужчин ради выкупа попало на видео

В Приморье двух мужчин похитили иностранцы и избивали ради выкупа

В Приморье пять человек, четверо из которых иностранные граждане, подозреваются в похищении и избиении двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент с участием подозреваемых произошел 2 февраля в городе Артем и попал на камеры наблюдения. На кадрах злоумышленники хватают двух мужчин на парковке около торгового центра на улице 1-я Рабочая, избивают их и насильно сажают в Toyota Noah.

После этого, по данным следствия, похитители отвезли потерпевших в лес, где избивали их и вымогали деньги. Родственник одного из них передал в качестве выкупа 150 тыс. рублей. После этого мужчин отпустили.

Предположительно, конфликт возник на финансовой почве: из-за качества выполненных потерпевшими подрядных работ.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, их взяли под стражу на месяц и 29 дней. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».

Ранее Владимирский СК задержал подозреваемых в похищении и поджоге подростка.

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