Врач рассказала, как эффективно защищать кожу от солнца

Россиянкам нужно знать свой тип кожи и приобрести средство с соответствующим индексом SPF (Sun protection factor), чтобы разумно защищать свою кожу от солнца. Об этом RuNews24 рассказала внештатный специалист минздрава Таджикистана, врач-дерматолог Дилафруз Халбаева.

Врач уточнила, что существует шесть основных типов кожи. Первый — кельтский, для него характерны белая кожа, веснушки, светлые глаза и волосы. Такая кожа сгорает очень быстро, поэтому для ее защиты требуются средства с SPF 30 в городе и 50 — на природе. Для светлокожего европейского типа (светлые кожа и глаза, волосы светло-русые или рыжевато-каштановые) врач советует в городе отдавать предпочтение SPF 20, на отдыхе — SPF 30-50. Обладательницам темнокожего европейского типа (смуглая кожа, глаза серые или светло-карие, волосы темно-русые или темно-каштановые) подойдут SPF 10-15 в городе, SPF 30 — на отдыхе.

Для средиземноморского типа (смуглая кожа с оливковым оттенком, глаза темно-карие, волосы темные) Халбаева советует выбирать в городе — средства SPF 10, на отдыхе — SPF 30, средне-восточного (очень смуглая кожа, черные глаза и волосы) — использовать SPF 10-15 только на природе. Для африканского типа солнцезащитная косметика практически не требуется, добавила врач.

Эксперт по маркировке продукции Станислав Сидоров до этого посоветовал использовать средства с SPF не менее 30, который блокирует примерно 97% UVB-лучей. Для чувствительной кожи следует выбирать средства без парабенов, ароматизаторов и оксибензона, оказывающего вредное воздействие на кораллы и другие морские организмы, добавил эксперт.

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