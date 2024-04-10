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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1000 сантиметров

Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал достиг 1000 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1000 сантиметров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Такие данные актуальны на 14:00 по местному времени (12:00 мск).

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень воды в реке Урал поднялся до 996 сантиметров, что выше опасного уровня на 66 сантиметров.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявлял, что жители Оренбуржья, чье жилье было частично повреждено, смогут провести ремонт с помощью региональных властей.

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Оренбургской области, пик подъема воды пройден.

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