В Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Согласно информации главы региона, он продлится с 10 апреля по 10 мая.

«При необходимости его продлят», — подчеркивается в публикации.

Артамонов пояснил, что на время действия противопожарного режима в регионе запрещается разводить костры. Это запрет касается лесов, огородов, лугов и любых других территорий.

«Проще говоря, на улице самовольно нельзя жечь ничего», — отметил губернатор.

Штраф за нарушение режима увеличится вдвое. Для физических лиц он составит до 20 тыс. руб., а для юридических — до 800 тыс. руб.

В декабре «Парламентская газета» писала, что административные дела в отношении предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности могут начать возбуждать без дополнительных контрольных мероприятий. Соответствующий законопроект вскоре разработают в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году запустят первое производство противопожарных дронов.