В Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Согласно информации главы региона, он продлится с 10 апреля по 10 мая.
«При необходимости его продлят», — подчеркивается в публикации.
Артамонов пояснил, что на время действия противопожарного режима в регионе запрещается разводить костры. Это запрет касается лесов, огородов, лугов и любых других территорий.
«Проще говоря, на улице самовольно нельзя жечь ничего», — отметил губернатор.
Штраф за нарушение режима увеличится вдвое. Для физических лиц он составит до 20 тыс. руб., а для юридических — до 800 тыс. руб.
В декабре «Парламентская газета» писала, что административные дела в отношении предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности могут начать возбуждать без дополнительных контрольных мероприятий. Соответствующий законопроект вскоре разработают в Госдуме.
Ранее сообщалось, что в России в 2024 году запустят первое производство противопожарных дронов.