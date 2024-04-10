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В Липецкой области ввели особый противопожарный режим

Губернатор Артамонов заявил об особом противопожарном режиме в Липецкой области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Согласно информации главы региона, он продлится с 10 апреля по 10 мая.

«При необходимости его продлят», — подчеркивается в публикации.

Артамонов пояснил, что на время действия противопожарного режима в регионе запрещается разводить костры. Это запрет касается лесов, огородов, лугов и любых других территорий.

«Проще говоря, на улице самовольно нельзя жечь ничего», — отметил губернатор.

Штраф за нарушение режима увеличится вдвое. Для физических лиц он составит до 20 тыс. руб., а для юридических — до 800 тыс. руб.

В декабре «Парламентская газета» писала, что административные дела в отношении предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности могут начать возбуждать без дополнительных контрольных мероприятий. Соответствующий законопроект вскоре разработают в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году запустят первое производство противопожарных дронов.

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