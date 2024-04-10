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В Оренбурге спасают лошадей из затопленного ипподрома

«360»: ипподром в Оренбурге затопило, лошади стоят в воде

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РИА Новости

В Оренбурге на фоне сильного паводка затопило ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Лошади стоят в воде, сотрудники пытаются их спасти, рассказала телеканалу «360» представитель клуба Ольга Захарова.

Вода залила практически всю территории ипподрома, работники клуба стараются защитить конюшни с помощью грунта, отметила Захарова. Лошадей в клубе, по ее словам, очень большое количество. Чтобы спасти их, предпринимаются все возможные меры.

«Мы выводим лошадей, что-то пытаемся делать. Пока они в воде не стоят, мы держимся», — добавила сотрудница Grand Prestige.

Сейчас остановить дальнейшее продвижение воды рабочие пытаются с помощью создания искусственных насыпей. Лошадей переводят из одной конюшни в другую.

Напомним, из-за угрозы наводнения в Оренбурге эвакуировали 865 человек, в четырех поселках города отключили водоснабжение. Власти предупреждают, что вода продолжает прибывать, в связи с чем сигналы на эвакуацию все еще поступают.

Эксперты ранее назвали возможную причину прорыва дамбы в Орске.

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