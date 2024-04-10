Стоматолог предупредил об опасности повышенной чувствительности зубов

Повышенная чувствительность зубов является опасным симптомом, который нельзя игнорировать. Об этом «Пятому каналу» рассказал эстетический стоматолог Армен Акопян.

«Если пошло повышение чувствительности, значит, где-то уже есть входные ворота для того, чтобы эта чувствительность ощущалась. Если зуб абсолютно целый, эмаль без трещин, без сколов, без кариозных процессов, то зубы на обычную температуру, которая может быть в полости рта, то есть чай и суп, не реагируют», — подчеркнул врач.

Акопян также добавил, что одинаково тревожными сигналами являются болезненные ощущения как от холодной, так и от горячей пищи. Он уточнил, что при своевременном обращении к стоматологу решить проблему можно с помощью пломбы, однако, если запустить процесс, пациенту может потребоваться удалить нерв.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева до этого рассказала «Газете.Ru», что срок службы зубных пломб в среднем составляет от 5 до 10 лет. Она отметила, что срок службы пломбы зависит от многих факторов, в том числе качества и состава материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификации и умения врача.

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