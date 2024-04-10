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Стоматолог предупредил об опасности повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Акопян: при повышенной чувствительности зубов важно пойти к врачу

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Повышенная чувствительность зубов является опасным симптомом, который нельзя игнорировать. Об этом «Пятому каналу» рассказал эстетический стоматолог Армен Акопян.

«Если пошло повышение чувствительности, значит, где-то уже есть входные ворота для того, чтобы эта чувствительность ощущалась. Если зуб абсолютно целый, эмаль без трещин, без сколов, без кариозных процессов, то зубы на обычную температуру, которая может быть в полости рта, то есть чай и суп, не реагируют», — подчеркнул врач.

Акопян также добавил, что одинаково тревожными сигналами являются болезненные ощущения как от холодной, так и от горячей пищи. Он уточнил, что при своевременном обращении к стоматологу решить проблему можно с помощью пломбы, однако, если запустить процесс, пациенту может потребоваться удалить нерв.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева до этого рассказала «Газете.Ru», что срок службы зубных пломб в среднем составляет от 5 до 10 лет. Она отметила, что срок службы пломбы зависит от многих факторов, в том числе качества и состава материала, из которого изготовлена пломба, а также квалификации и умения врача.

Ранее стоматолог развеял пять самых бесполезных популярных советов о зубах.

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