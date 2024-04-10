Россиянам объяснили, почему при стрессе часто болеют

Длительный стресс оказывает негативное влияние на иммунитет, поэтому человек начинает чаще болеть. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«При длительном воздействии стресса функциональность иммунной системы ухудшается, а это значит, что человек становится более восприимчивым к болезнетворным микроорганизмам и может быстрее заболеть», — объяснила Парамонова.

Она добавила, что стресс может привести к бессоннице или постоянной сонливости. Кроме того, в зависимости от индивидуальных особенностей организма человек может начать терять, либо набирать вес.

Преподаватель биологии в университете Ватерлоо (Канада) до этого рассказала, что возрастные изменения в составе и разнообразии микроорганизмов в кишечнике и следующее за этим воспаление приводит к снижению иммунных реакций и «старению» иммунной системы.

Помимо дисбаланса микроорганизмов в кишечнике, воспаление и ухудшение иммунной функции поддерживается несколькими факторами. К ним относятся психологический стресс, гиподинамия, неправильное питание и хронические инфекции, добавила она.

Ранее ученые нашли необычную причину воспалительных заболеваний.