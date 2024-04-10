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Россиянам рассказали, что положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации из зоны ЧС

«ПГ»: теплую одежду нужно положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации

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Shutterstock

Людям, которые живут в районе возможных землетрясений или цунами, повторяющихся наводнений и паводков, лесных пожаров, предприятий, работающих с вредными веществами, а также местах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, важно заранее подготовить тревожный чемоданчик на случай эвакуации. Об это сообщает «Парламентская газета».

Там обязательно должны быть фонарик с запасными батарейками, компактный радиоприемник с запасом батареек или сотовый телефон с функцией радио, универсальный нож с набором инструментов и охотничий нож, спички, сухой спирт, две-три газовые зажигалки, нитки, иголки, одноразовая посуда, вода и продукты минимум на трое суток, деньги, документы — паспорт, военный билет или приписное свидетельство, а также документы на недвижимость и автомобиль. Помимо этого, спасатели советуют взять с собой ценности, средства первой медицинской помощи и лекарства, предметы гигиены, смену нижнего белья и носков, теплые вещи, накидку от дождя, средства индивидуальной защиты и свисток, чтобы звать на помощь.

Если есть возможность, можно также взять с собой спальный мешок, палатку и газовую горелку, чтобы готовить еду и греться. При этом важно учесть, что вещей в тревожном чемоданчике должно быть столько, чтобы их было удобно перемещать. Их можно уложить в яркую сумку или рюкзак объемом около 30 литров со светоотражающими вставками, которые смогут привлечь внимание спасателей. 

Накануне сообщалось, что добровольцы Василий Ильин и Никита Шевченко помогли эвакуировать неходячую пенсионерку, а также женщину после инсульта из затопленных домов после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Они вытаскивали их через окна вместе с сотрудниками МЧС.

Ранее стало известно, что принудительную эвакуацию объявили в одном из округов Курганской области.

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