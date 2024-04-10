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МТС Live поддержит начинающих режиссеров

МТС Live и Театр Гоголя откроют творческую лабораторию

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Пресс-служба МТС

На базе столичного Театра имени Гоголя создадут «Творческую лабораторию МТС Live», организованную при поддержке двух театральных вузов — ГИТИСа и колледжа имени Гнесиных. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

В компании отметили, что «Творческая лаборатория МТС Live» станет ежегодным событием, площадкой для поддержки начинающих режиссеров в их стремлении показать новое видение классических произведений.

Таким образом МТС Live решил поддержать проект «Гоголь. 215», реализованный Театром имени Гоголя в феврале. В рамках этого проекта студенты и выпускники режиссерского факультета ГИТИСа создавали эскизы спектаклей по произведениям Гоголя к юбилею писателя.

По словам советника президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежды Лысенко, новый проект станет еще одним вкладом компании в развитие культурных инициатив в стране.

Каждый год работы лаборатории планируют посвятить одному из классиков русской литературы, а отбор талантливых постановщиков будут проводить дважды в год.

Победители получат возможность поставить спектакль по своим эскизам на базе Театра имени Гоголя, а также принять участие в театральных проектах МТС Live в составе режиссерско-постановочной группы.

«Для нас большая честь, что художественный руководитель Театра им. Гоголя Антон Яковлев объединил с компанией МТС Live усилия по реализации уникального и очень важного проекта», — прокомментировал Гела Романовский, директор департамента контента и сделок МТС Live.

Члены жюри первой лаборатории определили двух победителей. Их эскизы были продемонстрированы в рамках пресс-конференции проекта.

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