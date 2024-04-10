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Крымчанин перепутал буй с ракетой и вызвал полицию

Mash: в Крыму мужчина перепутал буй с ракетой и вызвал полицию

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Крыму мужчина нашел на пляже буек, принял его за ракету и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на пляже в Сакском районе, куда отправился на прогулку приехавший погостить у друзей в поселке Мирный мужчина. По пути он обнаружил в песке достаточно габаритный предмет с маркировкой «3» на боку и решил, что это может быть ракета.

Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы, и полицейские незамедлительно прибыли на место, чтобы проверить находку. Оказалось, что это буй, который вынесло на берег штормом в конце ноября.

До этого жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой. Горожане нашли на улице Ивана Кайдалова предмет, похожий на прикрытый коробкой боеприпас. Проезд был перекрыт, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли проверить подозрительную находку.

Ранее в Москве оцепили улицу из-за муляжа гранаты.

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