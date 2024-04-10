В Липецкой области обрушилась старая водонапорная башня

В селе Набережное Липецкой области обрушилась 130-летняя водонапорная башня, построенная в 1894 году при императоре Николае II. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк с огоньком».

«Местный «Водоканал» намерен снести водонапорную башню, так как она не является объектом культурного наследия, — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, без воды остались порядка 100 домов.

«Башня <...> снабжала людей водой 130 лет», — подчеркивается в сообщении.

В декабре в селе Сенцово Липецкой области из-за образовавшейся наледи рухнула водонапорная башня, без водоснабжения остались школа и детский сад. Видео момента падения башни опубликовали очевидцы в социальных сетях.

До этого в апартаментах, расположенных в одной из башен Neva Towers в Москве-Сити на 60-м этаже, обрушилась стена.

Ранее часть конструкций упала с башни «Москва-Сити».