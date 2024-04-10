Стали известны подробности о состоянии московской школьницы, найденной у мусорных баков

В Москве найденная около мусорных баков школьница находится в больнице. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сотрудника медучреждения, в которое положили девочку.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. По словам собеседника, семиклассница не была изнасилована. Какие препараты ей вкололи, на данный момент неизвестно.

Школьницу нашли накануне возле мусорных баков на 2-й Вольской улице. В этот момент пропавшая была без сознания. Осматривавшие девочку медики заметили на ее животе следы от уколов.

Родители пострадавшей сообщили, что накануне она не пришла домой ночевать, поэтому они отправились на поиски, но обнаружить девочку без сознания удалось только утром.

По словам окружения семьи, недавно у семиклассницы появилась новая компания, которую знакомые называют «плохой». После этого ребенок стал часто пропадать из дома.

Ранее в Петербурге Росгвардия вернула матери сына через 20 минут после его пропажи.