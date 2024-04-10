В Кемерове Ураза-байрам проведут в теннисном центре

Мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в Кемерове в 2024 году будут отмечать не в соборной мечети «Мунира», а рядом с ним, в теннисном корте. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на социальные сети соборной мечети «Мунира».

Источник издания также сообщил, что верующие уже собрались на молитву, однако официальный комментарий на этот счет пока не выходил.

В пресс-службе теннисного центра предупредили об изменении графика работы в связи с праздником.

«Уважаемые посетители! 10.04.2024: тренажерный зал работает с 12:00 до 23:00. Теннисные корты, игровая площадка работают с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

10 апреля мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который будет длиться три дня. Ураза-байрам отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамазан (Рамадан).

В Москве праздничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях началась в 07:00. В столичном районе Печатники в Юго-Восточном административном округе в среду будет работать выделенная правительством Москвы временная площадка для совершения праздничного намаза.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.