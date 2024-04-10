Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове Ураза-байрам проведут в теннисном центре

Праздник Ураза-байрам в Кемерове проведут в теннисном центре

close
100%
Sputnik/РИА Новости

Мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) в Кемерове в 2024 году будут отмечать не в соборной мечети «Мунира», а рядом с ним, в теннисном корте. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на социальные сети соборной мечети «Мунира».

Источник издания также сообщил, что верующие уже собрались на молитву, однако официальный комментарий на этот счет пока не выходил.

В пресс-службе теннисного центра предупредили об изменении графика работы в связи с праздником.

«Уважаемые посетители! 10.04.2024: тренажерный зал работает с 12:00 до 23:00. Теннисные корты, игровая площадка работают с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

10 апреля мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который будет длиться три дня. Ураза-байрам отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамазан (Рамадан).

В Москве праздничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях началась в 07:00. В столичном районе Печатники в Юго-Восточном административном округе в среду будет работать выделенная правительством Москвы временная площадка для совершения праздничного намаза.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами