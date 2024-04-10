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В Ленобласти мужчина сжег дом соседа по садоводству и попытался расправиться с ним

В Ленобласти бизнесмен попытался расправиться с соседом по даче и сжег его дом

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МЧС России/РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после февральского пожара в садовом товариществе Кировского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В феврале правоохранители узнали об инциденте, произошедшем в СНТ «Гаричи». Тогда один из местных жителей напал на своего соседа и попытался расправиться с ним. Той же ночью в этом садовом товариществе был подожжен дом на улице Прелестной.

Сотрудники полиции, приехавшие по вызову, задержали на месте 48-летнего генерального директора одного из коммерческих предприятий. Подозреваемый признался, что был в гостях у соседа и поссорился с ним. Он разбил стекла в его автомобиле Mercedes-Benz Sprinter и сжег его дом. Сумма ущерба составила 10 млн рублей.

На бизнесмена завели уголовное дело по двум статьям, его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Расследование продолжается.

Ранее россиянка напала на соседку с ножом, потому что не хотела ехать с ней в лифте.

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