В Ленобласти мужчина сжег дом соседа по садоводству и попытался расправиться с ним

Полиция возбудила уголовное дело после февральского пожара в садовом товариществе Кировского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В феврале правоохранители узнали об инциденте, произошедшем в СНТ «Гаричи». Тогда один из местных жителей напал на своего соседа и попытался расправиться с ним. Той же ночью в этом садовом товариществе был подожжен дом на улице Прелестной.

Сотрудники полиции, приехавшие по вызову, задержали на месте 48-летнего генерального директора одного из коммерческих предприятий. Подозреваемый признался, что был в гостях у соседа и поссорился с ним. Он разбил стекла в его автомобиле Mercedes-Benz Sprinter и сжег его дом. Сумма ущерба составила 10 млн рублей.

На бизнесмена завели уголовное дело по двум статьям, его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Расследование продолжается.

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