В «Крокус Сити Молле» обнаружили записку с угрозой теракта

В торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта, адресованную экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, записка была найдена на рояле сотрудниками одного из ресторанов торгового центра. В ней было написано, что арендодатели ТЦ «Красногорск Плаза» халатно относятся к обязанностям и нарушают технику безопасности, что может привести к террористическому акту.

Как отмечает mk.ru, правоохранители установили, что автором записки может быть 46-летний житель Красногорска. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что стихийный мемориал возле концертного зала «Крокус Сити Холл» убрали.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

9 апреля стало известно, что СК РФ по обращению депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Ведомство установило, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовались для осуществления терактов на территории РФ.

Ранее СК нашел данные о возможной связи террористов в «Крокус Сити Холле» с Украиной.