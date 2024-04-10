В Петербурге девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после побега из дома через окно

В Петербурге 13-летняя школьница попала в больницу с переломом и другими травмами после падения с высоты. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Трамвайном проспекте, где в квартире за пострадавшей присматривала мать. Наиболее вероятно, что между членами семьи в этот день возникла ссора и ребенок решил убежать из дома через окно.

Девочку заметили проходившие мимо люди. Они оперативно вызвали медиков, которые доставили ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

«Врачи диагностировали ей множественные травмы в результате падения и перелом стопы», — сообщается в публикации.

Известно, что в день, когда девочка решилась на побег, ее мать ушла из дома и оставила ее со знакомым.

Пострадавшая учится в четвертом классе коррекционной школы. Родительница работает вахтером в Центре физической подготовки.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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