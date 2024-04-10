Уровень воды реки Урал в Оренбурге превысил опасный уровень на 66 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 сантиметров, что выше опасного уровня на 66 сантиметров. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра, на 12:00 по местному времени (10:00 мск) вода продолжает прибывать.

«Сейчас мы уже превысили все самые высокие отметки. Опасное значение у нас — 930 см. В настоящий момент мы уже зафиксировали 996 см», — сказал Салмин.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Орска Василий Козупица заявил, что уровень воды в реке Урал у города за сутки упал на 29 см и утром составил 899 см.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске.