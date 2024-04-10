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Стало известно, в каких условиях отец содержал детей, проживавших в подвале в Петербурге

«Фонтанка»: найденные в подвале Петербурга дети жили в мусоре, на бетонном полу

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В Петербурге журналистам удалось выяснить, в каких условиях жили оказавшиеся в подвале с отцом дети. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что дети жили на бетонном полу, на некоторых участках были установлены доски. На столах около посуды с едой была грязь и большое количество мусора. Около мебели находились трубы и раковина. На одном из столов находилась мультиварка с кашей.

Об условиях жизни троих детей стало известно после того, как одного из них заметила соседка. Она окликнула мальчика, но тот проигнорировал ее и направился в подвал. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По словам самого родителя, в этом месте они должны были жить до тех пор, пока он не найдет квартиру. Детей в возрасте от двух до шести лет у мужчины изъяли.

Детей хочет забрать к себе их мать, но родство с детьми ей еще предстоит доказать. По словам женщины, мужчина не жил в подвале всегда. За некоторое время до произошедшего дети проживали с родительницей в Самаре, но позже отец забрал их. На тот момент у него было пригодное для жизни помещение.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью.

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