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На Урале первоклассник боится ходить в школу после того, как его избил сверстник

Первоклассник из Свердловской области избил своего сверстника до крови

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Depositphotos

Первоклассник из Свердловской области стал бояться ходить в школу после того, как его до крови избил сверстник. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

19 марта ученик первого класса школы №2 в Березовском вернулся домой с синяками и пятнами крови на одежде. Мать ребенка выяснила, что ее сына избил одноклассник по имени Тимофей, который издевался над ним месяцами.

«Сын мне рассказал, что Тимофей издевается над ним давно. Вот уже несколько месяцев обижает. В день избиения после уроков дети пошли в киоск, который находится на территории школы, и там Тимофей начал толкаться и хватать Дениса за портфель, а потом толкнул его на землю. Между мальчиками произошла драка, но Денис не смог отбиться», — поделилась подробностями потасовки женщина.

Она обратилась к директору школы, надеясь, что та поможет разрешить конфликт между детьми, но никакой реакции так и не дождалась. Также женщина переговорила с социальным педагогом, которая дала понять, что происходящее за стенами школы ее не касается.

«Ответственность с себя полностью сняли и вообще посоветовали мне встречать ребенка из школы! Такого безразличия я не ожидала», — пожаловалась свердловчанка.

Тем не менее директор все же организовала встречу родителей участников инцидента, но мать избитого мальчика не смогла там быть, так как ей пришлось ехать за младшей дочерью в другой город. Мать Тимофея позже написала женщине и извинилась за агрессивное поведение своего сына. Однако несмотря на то, что она пообещала провести с ним воспитательную беседу, мальчик через несколько дней пообещал «пробить печень» однокласснику. Теперь школьник боится посещать учебное заведение, где ему постоянно грозит опасность в лице сверстника.

Ранее в Петербурге школьница жестоко избила сверстницу и поставила ее на колени.

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