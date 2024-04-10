Судимый экс-наемник ЧВК «Вагнер» застрелил сургутского бизнесмена на глазах его семьи

В Сургуте судимого экс-наемника ЧВК «Вагнер» обвинили в расстреле местного предпринимателя на глазах его семьи. Об этом сообщает NV86.ru.

По информации издания, инцидент произошел 4 апреля на проспекте Мира. 44-летнего местного бизнесмена расстреляли на глазах семьи.

Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого. По данным Telegram-канала »Мегаполис ЮГРА», им оказался судимый экс-боец ЧВК «Вагнер», который вернулся в Сургут после взятия Бахмута. Отмечается, что 10 апреля он намеревался вернуться в зону СВО.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, расследование уголовного дела по факту убийства мужчины продолжается. По месту жительства мужчины и у его родственников проведены обыски.

Фигуранту дела предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» из Киргизии вернулся с СВО и изнасиловал россиянку.