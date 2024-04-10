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Психолог объяснила, как не допустить ссор между детьми

Психолог Глушач: родителям нельзя сравнивать детей между собой

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Shutterstock

Родителям не стоит сравнивать детей между собой, чтобы уменьшить риск возникновения разногласий между ними. Об этом «Москве 24» в День братьев и сестер рассказала психолог семейного центра «Зеленоград» Жанна Глушач.

По ее словам, подобное сравнение может вызвать у одного из детей чувство обиды и злости, поэтому важно признавать индивидуальность каждого члена семьи и выделять его положительные стороны. Эксперт также советует развивать в братьях и сестрах способность сопереживать, не перекладывать ответственность за младших детей на старших и сохранять право на личное пространство.

Если же в семье уже начался конфликт между детьми, родителям прежде всего стоит ввести правило: «У нас в семье не дерутся». Кроме того, взрослым стоит спросить мнение каждого из участников ссоры и задать им вопрос: «Чего ты хотел достичь этими действиями?». По словам Глушач, это сделает акцент на чувствах и переживаниях ребенка, а не на обвинениях другого. Психолог также советует учить детей извиняться и прощать.

Методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям при ссоре с детьми важно обсуждать не личность, а поступки.

Ранее психолог дала советы, как парам не ссориться из-за денег.

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