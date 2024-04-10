В Таганроге объявили об атаке БПЛА

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотным летательным аппаратом.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал он.

Утром 10 апреля министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области.

9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус и микроавтобус в регионе.

В этот же день Telegram-канал Mash заявил, что под минометный обстрел со стороны Украины попал населенный пункт Климово Брянской области.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области.