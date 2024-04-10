Россиянам напомнили, при какой температуре отключают отопление

Несмотря на резкое потепление во многих российских городах, отопление в квартирах пока не отключают. Средняя температура воздуха должна в течение пяти суток быть не ниже 8 градусов тепла – только в этом случае батареи станут холодными, пояснили RT пресс-службе Роскачества.

По словам специалистов, сейчас наблюдается обманчивое ощущение тепла, и если отопление выключить сразу, то в квартирах станет слишком холодно.

«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днем сильно греет солнце, отопление все равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие», — подчеркнули в ведомстве.

При этом россиянам напомнили, что даже когда воздух прогреется достаточно, отключить тепло в квартирах одномоментно не получится – эта работа на несколько дней минимум. В любом случае ориентироваться можно на распоряжение территориальных властей – после его публикации тепло отключают в течение максимум пяти суток.

При этом есть действующие нормативы по температуре воздуха в квартирах, напомнили в Роскачестве. Так, в теплое время года не должно быть жарче 28 градусов, в противном случае следует жаловаться в управляющую компанию. Сотрудники УК должны замерить температуру воздуха и принять меры.

Если же УК не реагирует, то обращаться уже нужно в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию. В этом случае можно рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Напомним, в Москве, по данным Гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха превышает норму на 10 градусов и соответствует июльским показателям.

Ранее сообщалось, что на решение вопроса с отоплением в Подмосковье выделят 10 млрд рублей.