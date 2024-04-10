В Красноярске у бара мужчина жестоко избил девушку ногами по лицу и попал на видео

Жительница Красноярска оказалась в больнице после драки около бара. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Инцидент произошел в центре города. На кадрах с места происшествия заметно, как две девушки дерутся. В какой-то момент к ним подходит мужчина и начинает избивать одну из участниц ногами по рукам и лицу.

После того как пострадавшей нанесли травмы, оппонентка попыталась поднять соперницу, но сделать это не удалось. Позже избивавший девушку мужчина проверил ее пульс и дыхание.

Приехавшая на место карета скорой помощи госпитализировала человека. Полиция также обратила внимание на этот инцидент. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, личности всех участников уже установили.

О том, что стало причиной конфликта, информация отсутствует. По словам местных жителей, наиболее вероятно, компания перед произошедшим выпивала в местном баре, на который горожане неоднократно жаловались.

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