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Стало известно, сколько россиян курят

«КП»: 55% россиян никогда не пробовали курить

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Depositphotos

Более половины (55%) россиян не курят и никогда не пробовали курить, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,8 тыс. человек.

«Сам не курю, и не терплю, когда кто-то курит рядом. Устал уже от этих «вонючек», — поделился участник опроса.

Еще 24% ответили, что они смогли отказаться от вредной привычки и теперь чувствуют себя намного лучше.

«Курила около 40 лет. Бросила легко: разломила последние шесть сигарет и выбросила. Не курю уже семь лет», — рассказала респондентка.

2% выбрали вариант «другое». Некоторые из низ сообщили, что начали курить совсем недавно, и уверены, что легко смогут бросить. Оставшиеся 19% респондентов сообщили, что курят уже на протяжении многих лет. При этом часть из них не собирается бросать привычку, другие, напротив, хотели бы бороться с зависимостью от табака, но не знают, как с ней справиться.

Накануне сообщалось, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения».

Ранее была найдена новая опасность пассивного курения.

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