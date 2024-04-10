В Южно-Сахалинске на женщину два раза за сутки напала стая бездомных собак

На жительницу Южно-Сахалинска дважды за день напала стая бездомных собак. Об этом сообщил Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Все произошло 5 апреля во дворе дома на улице Ленина. Первый раз женщина столкнулась с животными, когда вышла в магазин. Бездомные собаки набросились на нее и искусали до синяков, пострадавшая добежала до магазина, а затем, убедившись в безопасности обратной дороги, поспешила домой.

Вечером того же дня псы напали на местную жительницу, когда она провожала свою сестру. Они прокусили ей сапог, теперь, как сообщается, она выходит из дома только с отпугивателем.

В мэрии города заявили, что по этому адресу были пойманы уже семь безнадзорных собак, а с жителями района, которые их подкармливают, постоянно проводятся профилактические беседы.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР по Сахалинской области, по результатам доследственной проверки сведений о нападении собак на местную жительницу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, в том числе администрации муниципального образования, а также принято процессуальное решение и меры профилактического характера», — заверили в ведомстве.

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