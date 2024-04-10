В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале севастопольского губернатора Михаила Развожаева.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — сказано в сообщении.
В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели.
В результате стрельбы была уничтожена воздушная цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.
В этот же день Развожаев сообщал о проведении в районе порта Севастополя противодиверсионных учений сил российского флота.
9 апреля в Липецкой области все силы и средства были приведены в состояние повышенной готовности после объявления режима воздушной опасности в регионе. Губернатор региона Игорь Артамонов призывал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.