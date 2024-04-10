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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин в поздравлении мусульман заявил об их вкладе в сплоченность России

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Fatima Shbair/AP

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма главы государства опубликована в Telegram-канале «Духовного управления мусульман РФ».

В поздравлении Путина отмечается, что мусульманские организации созидательно участвуют в жизни России, в реализации востребованных патриотических, просветительских и благотворительных инициатив, а также плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяя приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения.

«Поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вносят большой вклад в укрепление сплоченности нашего народа, сбережение межнационального согласия», — сказано в телеграмме Путина.

10 апреля мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который будет длиться три дня. Ураза-байрам отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамазан (Рамадан).

Как сообщало агентство ТАСС, по случаю праздника глава Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился с посланием к верующим, в котором подчеркнул, что нынешний месяц поста был полон серьезными испытаниями.

Ранее в ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире.

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