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Глава МЧС выехал в наиболее подверженный паводку район Тюменской области

Глава МЧС Куренков выехал в Ялуторовский район для контроля паводковой ситуации

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, наиболее подверженный паводку, для контроля мер по его прохождению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — сказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также добавили, что прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней.

9 апреля глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила о возможном подтоплении из-за высокой воды, которое угрожает 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах.

В Башкирии уже начали взрывать лед на реках для борьбы с паводками.

В МЧС заявили, что подтопление 10 тыс. жилых домов на территории страны произошло из-за переувлажнения почвы осенью, ее дальнейшего промерзания зимой, значительных снегозапасов, резкого весеннего потепления и обильных осадков.

Ранее число эвакуированных в Оренбуржье выросло.

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