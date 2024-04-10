Глава МЧС выехал в наиболее подверженный паводку район Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, наиболее подверженный паводку, для контроля мер по его прохождению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — сказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также добавили, что прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней.

9 апреля глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила о возможном подтоплении из-за высокой воды, которое угрожает 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах.

В Башкирии уже начали взрывать лед на реках для борьбы с паводками.

В МЧС заявили, что подтопление 10 тыс. жилых домов на территории страны произошло из-за переувлажнения почвы осенью, ее дальнейшего промерзания зимой, значительных снегозапасов, резкого весеннего потепления и обильных осадков.

Ранее число эвакуированных в Оренбуржье выросло.