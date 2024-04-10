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В Москве мальчик отправил мошенникам интимные фото ради съемок в видео Влада Бумаги

Мошенники выманили у мальчика интимные фото для «съемок» видео Влада Бумаги

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Телеграм-канал Влад Бумага A4

В Москве разыскивают мошенников, которые выманили у семилетнего ребенка откровенные фото от лица блогера Влада Бумаги. об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, под видом знаменитости аферисты написали мальчику и предложили сняться в видео для канала, но перед этим нужно было отправить несколько своих фото.

Воспитанник детского сада согласился и выполнил условия. После этого мошенники выманили у него откровенные кадры. Впоследствии злоумышленники шантажировали ребенка и требовали новый контент под угрозой распространения.

Мальчик рассказал обо всем матери. Она прочитала только часть переписки, так как остальное мошенники удалили. Родительница обратилась к правоохранителям. На данный момент сотрудники МВД разыскивают злоумышленников.

До этого аферисты уже обманывали 14-летнюю школьницу подобным образом. Девочка также отправила интимные снимки мошенникам, которые от имени певицы Клавы Коки предлагали ей сняться в клипе исполнительницы. В результате сама знаменитость встретилась с поклонницей и предложила поучаствовать в съемках реального клипа.

Ранее в Уфе главный бухгалтер ресторана перевела мошенникам семь миллионов со счета предприятия.

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