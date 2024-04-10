Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге отец объяснил, почему держал детей в подвале

78.ru: в Петербурге отец держал детей в подвале, пока искал квартиру

close
100%
Shutterstock

Отец детей, которые жили в подвале, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает 78.ru.

По словам мужчины, в помещении они жили, пока глава семьи искал квартиру.

Известно, что правоохранители узнали о ситуации после того, как к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что заметила на улице одного ребенка. Петербурженка попыталась позвать его, но мальчик проигнорировал ее и ушел в подвал. По ее словам, ребенок выглядел испуганным.

Оказалось, что в подвале живут три мальчика в возрасте от двух до шести лет. Правоохранители изъяли детей у отца. Специалисты выяснили, что дети жили в непригодных для этого условиях. Главу семьи направили в полицейский участок.

Мать детей, которая проживает не в Петербурге, заявила о желании вернуть детей. На данный момент она не может этого сделать, ее не пускают в больницу.

По словам женщины, об условиях, в которых жили дети, она узнала только сейчас. Когда отец забрал детей из Самары, он не проживал в подвале.

Ранее в Сочи москвичка стала фигуранткой уголовного дела после того, как провела над сыном обряды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами