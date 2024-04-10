В Петербурге отец объяснил, почему держал детей в подвале

Отец детей, которые жили в подвале, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает 78.ru.

По словам мужчины, в помещении они жили, пока глава семьи искал квартиру.

Известно, что правоохранители узнали о ситуации после того, как к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что заметила на улице одного ребенка. Петербурженка попыталась позвать его, но мальчик проигнорировал ее и ушел в подвал. По ее словам, ребенок выглядел испуганным.

Оказалось, что в подвале живут три мальчика в возрасте от двух до шести лет. Правоохранители изъяли детей у отца. Специалисты выяснили, что дети жили в непригодных для этого условиях. Главу семьи направили в полицейский участок.

Мать детей, которая проживает не в Петербурге, заявила о желании вернуть детей. На данный момент она не может этого сделать, ее не пускают в больницу.

По словам женщины, об условиях, в которых жили дети, она узнала только сейчас. Когда отец забрал детей из Самары, он не проживал в подвале.

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