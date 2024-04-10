Названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в России

Профессия водителя-дальнобойщика за первый квартал 2024 года стала самой высокооплачиваемой со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работы» динамики средних зарплатных предложений по стране.

Отмечается, что за квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков выросли на 9%.

Кроме того, на 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика, они составили 136 151 рубль в месяц в первом квартале 2024 года. В первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.

Результаты исследования показали, что первая тройка самых высокооплачиваемых вакансий не изменилась по сравнению с исследованием за зимний период 2023/24 года. Дальнобойщикам, фрезеровщикам и бурильщикам продолжают предлагать конкурентные зарплаты, что говорит о дефиците этих кадров на современном рынке труда.

В список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. рублей в месяц вошли также вошли следующие: кафельщик со средними предлагаемыми зарплатами в 108 423 рублей, замерщик — 103 815 рублей, водитель самосвала — 102 895 рублей, плиточник — 102 580 рублей, автоэлектрик — 101 712 рублей и монолитчик — 100 000 рублей в месяц.

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