Россиянин дважды пытался сбежать на Украину для вступления в террористическую организацию

Уроженец города Мензелинска республики Татарстан Вячеслав Кузнецов признан виновным в покушении на госизмену и попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Кузнецов сознательно решил перейти на сторону противника и вступить в организацию «Легион «Свобода России». Он дважды пытался пересечь пешком государственную границу в Белгородской области и в итоге был задержан сотрудниками российских силовых структур. До того он заранее направлял анкету на адрес электронной почты украинской организации.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника» и «Покушение на совершение теракта».

Второй Западный окружной военный суд признал 36-летного Кузнецова виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а шесть — в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

10 апреля сообщалось, что жителя Липецкой области осудили за попытку поджога военного аэродрома.

Ранее стало известно, что осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела на СВО.