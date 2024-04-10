За ночь вода в реке Урал у Оренбурга поднялась на полметра

За ночь уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга поднялся почти на полметра. Об этом со ссылкой на информацию городских властей сообщает РИА Новости.

Ночью паводковые воды подтопили в Оренбурге более 300 домовладений. В безопасные места пребывания спасателями были вывезены десять жителей.

Вода продолжает прибывать, в ближайшие сутки гидрологи прогнозируют повышение уровня реки Урал в районе Оренбурга еще на 30-70 сантиметров.

Мэрия города сообщает, что из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение поселка имени Куйбышева, временно ограничена подача электричества в дома №№2-28 по улице Малоозерная.

10 апреля сообщалось, что река Урал продолжает затапливать Оренбург, уровень воды достиг 922 миллиметров. Такие данные привел глава города Сергей Салмин после объезда подтопляемых территорий.

Ранее глава Минстроя России прибыл в Оренбургскую область.