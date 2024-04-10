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В Тюменском районе затопление грозит 15 населенным пунктам

В Тюменском районе затопить может 15 населенных пунктов и 10 СНТ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила в своем Telegram-канале о возможном подтоплении из-за высокой воды, которое угрожает 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Она также поделилась информацией о подготовке властей к возможным чрезвычайным ситуациям.

«В Тюменском районе реки Тура и Пышма могут вызвать подтопление при наводнении, затронув 15 населенных пунктов и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. Уровень воды пока не достиг критических отметок, однако мы готовимся к возможному быстрому повышению уровня воды, как это произошло в 2016 году», — отметила Зимина.

Она также добавила, что в марте в селе Червишево проводились учения, где службы спасения отработали процедуры по эвакуации населения. В настоящее время на территориях создаются запасы грунта, песка и ГСМ, а представители торговых точек разрабатывают планы закупок продуктов заранее.

В Башкирии уже начали взрывать лед на реках для борьбы с паводками.

Также в Кургане, где ожидается поднятие уровня воды в реке Тобол до 11 метров, эвакуируют жителей ряда сел. При этом в Орловской области затопило14 мостов. В то же время, в Оренбургской области затопило уже свыше 10 тысяч домов, а также 18 тысяч садовых участков.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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