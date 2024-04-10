Жителя Липецкой области осудили за попытку поджога военного аэродрома

Житель Липецкой области признан виновным в покушении на госизмену и попытке совершения теракта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда сообщает ТАСС.

19-летнего Всеволода Кузнецова обвиняли в попытке поджога взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника», «Покушение на совершение теракта» и «Содействие террористической деятельности».

«Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено 9 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные 6 лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

9 апреля в Екатеринбурге мужчина получил два года колонии за оправдание терроризма.

Ранее ФСБ сообщила о задержании мошенников, которые помогали финансировать ВСУ.