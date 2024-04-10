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Мусульмане начинают празднование Ураза-байрама

10 апреля мусульмане празднуют Ураза-байрам

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Максим Богодвид/РИА Новости

10 апреля мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который будет длиться три дня. Об этом сообщает ТАСС.

Ураза-байрам отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамазан (Рамадан). В мечетях России утром в среду будут совершены праздничные коллективные молитвы.

По случаю праздника глава Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился с посланием к верующим, в котором подчеркнул, что нынешний месяц поста был полон серьезными испытаниями. Он отметил, что люди, спасая ближних во время террористического акта в «Крокус Сити Холле»,
проявили отвагу, жертвенность и человеколюбие. Российское общество перед лицом этого испытания наглядно продемонстрировало свое единение и сплоченность.

В Москве праздничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях начнется в 07:00. В столичном районе Печатники в Юго-Восточном административном округе в среду будет работать выделенная правительством Москвы временная площадка для совершения праздничного намаза.

В Духовном управлении мусульман РФ призвали верующих проявлять бдительность и не поддаваться ни на какие провокации.

До этого сообщалось, что председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего гардеробщика «Крокуса» Ислама Халилова за спасение людей.

Ранее в ООН заявили о тревожном уровне исламофобии в мире.

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