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На север России придут аномальные холода

Вильфанд: в регионах севера России температура понизится до минус 32℃

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Shutterstock

Аномальные морозы с температурой воздуха до минус 32℃ ожидаются в ближайшие дни во многих регионах севера России. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

«Холод прорывается на огромную часть территории страны», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в период с 10 по 14 апреля температуры на 7-16 градусов ниже нормы ожидаются на севере Уральского федерального округа, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на Таймыре. Температура воздуха в этих регионах понизится до минус 25-32℃.

В Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия температура понизится до минус 22-29℃, на 7-12 градусов ниже нормы.

С 12 апреля понижение температуры начнется и в Якутии. К воскресенью воздух охладится до минус 4-9℃ днем и минус 16-20℃ ночью.

10 апреля москвичам пообещали летнюю погоду: воздух прогреется до плюс 23℃.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о сложном половодье в России.

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