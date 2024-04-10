Жительницу Флориды отправили в тюрьму за кражу дневника дочери Байдена

Жительницу Флориды Эйми Харрис суд в США приговорил к тюрьме за то, что та украла личный дневник дочери президента страна Джо Байдена Эшли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

«Жительница Флориды приговорена к месяцу тюремного заключения за кражу дневника Эшли Байден», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что представители предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа отказались от покупки личного дневника Эшли Байден в преддверии президентских выборов 2020 года.

Накануне два жителя Флориды признали себя виновными в краже и продаже дневника Эшли Байден. В краже личных вещей дочери американского лидера признались 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер. Они продали ее дневник за $40 тыс. группе американских активистов Project Veritas. Супруги также просили $100 тыс. за предоставление активистам другого имущества.

Ранее сообщалось, что Байден примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии.