Река Урал продолжает затапливать Оренбург

Уровень воды в реке Урал продолжает расти и к полуночи по местному времени (22:00 мск) достиг 942 сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города «Оренбург. Официально».

Такие данные привел глава города Сергей Салмин после объезда подтопляемых территорий.

«Вода прибывает. Запросов на эвакуацию на данный час нет. Продолжается дежурство оперативных служб», — говорится в сообщении.

К настоящему времени в Оренбурге затоплены паводковыми водами район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК Гранд-парк, а также множество окрестных садовых товариществ.

9 апреля сообщалось, что власти Оренбурга эвакуируют жителей поселка Кузнечного из-за угрозы затопления.

В тот же день стало известно, что жители Оренбургской области подали более 14 тысяч заявлений на материальную помощь.

Ранее в МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России.