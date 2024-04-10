В Петербурге нашли троих «маугли»

Полиции стало известно о трех мальчиках в возрасте от двух до шести лет, котоыре проживали с отцом в подвале дома на юге Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

После обнаружения детей в таких условиях сотрудниками полиции было принято решение об изъятии их и временном помещении в медучреждение.

Полиция установила, что 36-летний отец проживал вместе со своими тремя несовершеннолетними сыновьями в возрасте от двух до шести лет в подвальном помещении. Проверка условий проживания выявила, что дети находились в непригодных для жизни условиях. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения дальнейших мероприятий.

Органы опеки были проинформированы о произошедшем инциденте, уточнили в МВД.

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