Казаки Донского войска отреагировали на обыски в музее казачества под Ростовом

Частный музей «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской, где накануне силовики провели обыски и изъяли портреты пособников нацистов, давно вызывал неприязнь населения и Донских казаков, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

«По инициативе жителей Дона на территории района проходили разбирательства и суды. Однако положение частного музея не позволяло принять меры по запрету демонстрировать и героизировать нацистскую идеологию и идеологию казаков-коллаборационистов на личном подворье предпринимателя. Ранее войсковой атаман Виктор Гончаров, а ныне атаман Сергей Бодряков выступали с заявлениями о недопустимости героизировать пособников фашистов и коллаборационистов, несмотря на их принадлежность некогда к казачьему Дону», — сообщили в пресс-службе.

В казачьем войске отметили, что накануне Дня победы важно очистить казачью землю от «неонацистского очага».

«Казаки Всевеликого войска Донского примут участие в Параде Победы на Красной площади. Наши земляки будут представлять все казачество России в парадном строю», — добавили в казачестве.

Накануне силовики провели обыски в музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в Шолоховском районе Ростовской области. Как сообщило агентство РИА Новости, причиной проведения обысков стали обращения граждан, в том числе участников спецоперации, по поводу реабилитации нацизма в музейном комплексе. Как сообщил источник агентства, в результате обысков были изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, посвященная атаману Краснову.

Ранее Дмитрий Киселев объяснил слова о необходимости установить памятник Краснову.