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Арестован второй фигурант дела о незаконной выдаче сертификатов русского языка

В Москве суд арестовал второго фигуранта дела о выдаче языковых сертификатов

Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Геннадия Тарасенко, который является вторым фигурантом дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, мужчина пробудет под арестом до 8 июня.

9 апреля этот же суд поместил под домашний арест экс-сотрудницу Государственного института русского языка им. Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче языковых сертификатов мигрантам.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

Иностранцы использовали полученные документы для предоставления в миграционные органы МВД. По версии обвинения, мигранты, получившие сертификаты, не владели достаточными знаниями. В отношении фигурантов расследуется уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Ранее Следственный комитет России раскрыл схему выдачи поддельных языковых сертификатов мигрантам.

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