На Урале таксист спас жизнь трехлетнего ребенка

В Екатеринбурге трехлетний ребенок потерял сознание в такси после приема у стоматолога, жизнь мальчику спас неравнодушный водитель, который доставил маленького пассажира в больницу. Об этом сообщает «Е1».

27-летний сотрудник службы такси принял заказ от детской стоматологии, в машину села мать с трехлетним сыном. Внезапно ребенку стало плохо, у него поднялась температура, начались судороги, мальчик потерял сознание.

Шофер остановил автомобиль и попытался оказать пострадавшему первую помощь, а потом решил экстренно доставить мальчика в ближайшую больницу.

«Я включил аварийку и погнал в ГКБ №23 на Эльмаше. Слава богу, никто не мешался на дороге. За два года работы в такси у меня первый раз такая ситуация», — рассказал водитель.

Мужчина занес ребенка в больницу на руках, помог матери найти врачей, ребенка удалось спасти. Его поместили в отделение реанимации, спустя сутки состояние мальчика стабилизировалось, женщина предполагает, что в стоматологии ввели ее сыну слишком большую дозу обезболивающего препарата.

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