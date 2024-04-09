Глава информагентства оценил возбуждение дела о финансировании США терроризма

Глава информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что факт возбуждения Следственным комитетом России дела в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран станет общераспространенной практикой в анализе действий, направленных против мирного населения в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в будущем подобные дела станут распространенной практикой. Эксперт считает, что к актам терроризма можно будет отнести действия, направленные против мирного населения. В качестве примера он привел удары по Каховке, Белгороду, Курску, Донецку.

До этого стало известно, что СК по обращению депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».