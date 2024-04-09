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Российский врач, уволившийся из больницы, задолжал государству 800 тыс. рублей

Вологодский врач, уволившийся из больницы, задолжал государству 800 тыс. рублей

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Pixabay

В Вологодской области врач, уволившийся из больницы, задолжал государству 800 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областных судов.

Согласно материалам суда, мужчина начал работать анестезиологом-реаниматологом в Чагодощенской ЦРБ с января 2022 года. Врач поступил на работу по программе «Земский доктор», заключив договор с депздравом Вологодской области. Согласно контракту, медработник получал единовременную выплату размером 1 млн. рублей и должен отработать в учреждении пять лет. Также местная администрация выплатила специалисту единовременное пособие размером 100 тыс. рублей.

Однако врач нарушил условия соглашения и уволился в октябре 2023 года по собственному желанию, не вернув часть выплаты пропорционально неотработанному периоду.

В итоге администрация муниципального округа, а также депздрав области обратились в суд с иском о взыскании денежных средств в муниципальные и областные бюджеты. Суд удовлетворил требования истцов в полном объеме, обязав врача вернуть в общей сложности 810 840,80 руб.

Ранее в Амурской области уволенный за прогул учитель вернул государству 1,3 млн рублей.

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