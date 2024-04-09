В Череповце ребенку стало скучно дома и он поджег балкон

В Череповце школьник сидел дома один и чуть не сжег квартиру, мальчик поджег балкон и испугался. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Вологодской области.

Инцидент произошел в Череповце 8 апреля, восьмилетний мальчик находился дома один, ребенок поджег на балконе кусок бумаги, кинулся его тушить, но не смог, испугался и убежал.

Дым на балконе многоэтажки заметил сосед, мужчина забежал в квартиру, отправил мальчика на улицу и попытался потушить возгорание, но из-за сильного задымления не справился. На место были вызваны экстренные службы, жителей соседних квартир пришлось эвакуировать. Общая площадь пожара составила два квадратных метра, сгорели внутренняя отделка балкона и имущество, вся квартира закопчена.

В Набережных Челнах шалость ребенка привела к пожару в трех квартирах. Мальчик нашел на балконе зажигалку и ватную палочку, которую поджег. Школьник потушил предмет, оставил на коробке на балконе, о пожаре он узнал только когда соседи стали стучать в дверь.

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