Москвичку, совершавшую обряды экзорцизма над своим ребенком, будут судить

В Сочи будут судить москвичку, проводившую над своим двухлетним ребенком обряды экзорцизма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Москвы завершено, материалы переданы в суд. Россиянка обвиняется в истязании малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Женщину признали вменяемой.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года, когда женщина с сыном приехала в Сочи и заселилась в отель. Там она проводила в отношении ребенка ритуальные обряды чистки и экзорцизма, во время которых запрещала мальчику передвигаться и лила ему на голову горячий воск.

В период расследования уголовного дела женщина находилась под стражей, сейчас действие меры пресечения продолжается. Сообщается, что мальчик сейчас находится с отцом.

Ранее в Челябинске мачеха полгода истязала 13-летнюю падчерицу.