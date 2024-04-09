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Россиянка бросила в квартире пятерых детей и трехмесячного внука и уехала развлекаться

В Тюменской области женщина бросила в запертой квартире шестерых детей

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В тюменском Ишиме местная жительница оставила в запертой квартире пятерых малолетних детей и трехмесячного внука, которые почти сутки просидели одни. Об этом сообщает портал «72.ru».

О брошенных в квартире детях рассказали в социальных сетях соседи семьи, по их словам мать оставила в запертой квартире пятерых малолетних детей и своего трехмесячного внука и уехала в Тюмень, чтобы развлечься.

6 апреля квартиру пришлось вскрывать сотрудникам полиции, несовершеннолетних передали медикам, они госпитализированы. Известно, что многодетная мать состоит на учете в полиции и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Женщину разыскивают, проводится доследственная проверка.

В Краснодарском крае многодетная мать бросила шестерых малолетних детей в доме и уехала к бывшему сожителю в другой район края. Детей из семьи изъяли органы опеки, они помещены в социально-реабилитационный центр. Многодетная мать ограничена в родительских правах.

Ранее в Симферополе четырехлетний мальчик сбежал из дома, пока его мать спала.

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