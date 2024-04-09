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Российский школьник месяцами издевался над одноклассником и избил его до крови

В Свердловской области школьник до крови избил сверстника

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Shutterstock

В Свердловской области школьник месяцами издевался над одноклассником и избил его до крови. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, мать пострадавшего семилетнего мальчика рассказала, что над ее сыном месяцами издевался сверстник. 19 марта ребенок вернулся из школы с синяками и следами крови на одежде. Он рассказал матери, что его избил истязавший его ранее одноклассник.

Женщина сразу же написала директору школы с требованием разобраться в инциденте, однако, по ее словам, ответа не последовало. Мать пострадавшего отметила, что и раньше пыталась решить конфликт между мальчиками через директора, но реакции так и не дождалась.

Женщина также сообщила, что мать избившего ее сына мальчика написала ей с извинениями, однако через пару дней побои повторились. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Свердловской области семеро школьников напали на сверстника из-за длинных волос.

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